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Kum Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı

Kum Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı
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Şanlıurfa'da devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Hilvan - Siverek karayolunun 15'inci kilometresinde gerçekleşti ve sürücünün hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Şanlıurfa'da devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hilvan - Siverek karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. 63 AHV 193 plakalı kum yüklü kamyon, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan ağır yaralı sürücü, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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