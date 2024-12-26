Kulu Emniyet Müdürlüğüne Koray Şahin Atandı

Konya'nın Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Koray Şahin, görevine başladı.

25 Mart tarihinden bu yana emniyet müdürlüğü görevini yürüten Muammer Tayfur Girgin'in Konya'nın Seydişehir ilçesine atanmasının ardından, Kulu Emniyet Müdürlüğüne Konya merkezde görev yapan Emniyet Müdürü Koray Şahin atandı. Konya merkez ve ilçelerinde 7 yıldır görev yaptığını belirten Şahin, "İyi niyetli, dürüst, kanunlar doğrultusunda, halkımızın da yardımlarıyla elbirliğiyle işimizi en güzel şekilde yapacağız" dedi. - KONYA