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Kulu Emniyet Müdürlüğüne Koray Şahin Atandı

Kulu Emniyet Müdürlüğüne Koray Şahin Atandı
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Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Koray Şahin atandı. 25 Mart'tan beri görevde olan Muammer Tayfur Girgin'in yerine getirilen Şahin, halkla iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

Konya'nın Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Koray Şahin, görevine başladı.

25 Mart tarihinden bu yana emniyet müdürlüğü görevini yürüten Muammer Tayfur Girgin'in Konya'nın Seydişehir ilçesine atanmasının ardından, Kulu Emniyet Müdürlüğüne Konya merkezde görev yapan Emniyet Müdürü Koray Şahin atandı. Konya merkez ve ilçelerinde 7 yıldır görev yaptığını belirten Şahin, "İyi niyetli, dürüst, kanunlar doğrultusunda, halkımızın da yardımlarıyla elbirliğiyle işimizi en güzel şekilde yapacağız" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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