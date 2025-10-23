Kulu'da Uyuşturucu Operasyonları: 17 Tutuklama

Konya'nın Kulu ilçesinde son 10 ayda uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak-22 Ekim tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 17 kişi çeşitli operasyonlarda gözaltına alındı. Şahısların yakalandığı adres ve araçlarda yapılan aramalarda ise 543 adet uyuşturucu hap, 50,64 gram metamfetamin, 813 gram tütün, 926 gram esrar, 4 mililitre amfetamin ve 146 mililitre sıvı uyuşturucu, tabanca, çok sayıda kesici delici alet, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçe halkının huzur ve güvenliği için uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtildi. - KONYA