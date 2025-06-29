Kulu'da Koyun Sürüsüne Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kulu'da Koyun Sürüsüne Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde, yola çıkan koyun sürüsüne çarpan otomobil takla atarak devrildi. Sürücü yaralandı, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yola çıkan koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kulu ilçesi ile Değirmenözü Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. idaresindeki 06 BAL 049 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüde bazı koyunlar telef olurken, araç takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı! Şok detaylar

Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı 'Cutha' kazandı

99. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu! Dudak uçuklatan ödül
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Cezaevi boşaltıldı, yüzlerce mahkum çevre illere nakledildi
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.