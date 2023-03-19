Kulak zarını patlatana kadar dövdüler, "Bu değilmiş" deyip gittiler

Antalya'da tanımadığı kişiler tarafından otomobilinin içinde darp edilmesi sonucu kulak zarı patlayan ve yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs, darp raporu alıp şikayetçi oldu. Dayak yedikten sonra şahısların "Bu değilmiş" deyip kaçtığını ileri süren vatandaş, "Davamdan vazgeçmeyeceğim" dedi.

15 Mart Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Etiler Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerinde otomobiliyle evine giden Kudbettin Kaya (52) caddeden sokağa gireceği sırada bir başka araç önünü kesti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Araçtan inen kimliği belirsiz 4 kişi, iddiaya göre Kaya'yı sebepsiz yere darp etmeye başladı. Kullandığı otomobil içinde kafasına tekme ve yumruklar yiyen Kaya, kanlar içinde yere yığıldı. Kavgayı çevredekiler ayırırken, şahıslar olay yerinden geldikleri otomobille ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'yı hastaneye kaldırdı. Darp raporu alan Kaya, şüphelilerden şikayetçi oldu. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

"BU DEĞİLMİŞ' DEYİP KAÇTILAR"

Olayı anlatan Kaya, "Ekmek aldım eve geliyordum. Kavşakta korna bastı arkamdan. 'Acil bir durum mu oldu?' diye sordum. 'Sen şimdi ne olduğunu görürsün' deyip aracı önüme kırdılar. Önce 2 kişi aracıma girdi, sonra 2 kişi daha geldi. Tekme ve yumruklarla yüzüme vurdular. Sonra 'Bu değilmiş' deyip gittiler. Kişileri tanımıyorum, trafikte de sorun yaşamadık. Polisteki ifadelerinde küfrettiğimi söylemişler. Kulağımın zarı patlak. Şikayetçi oldum ve davamdan vazgeçmeyeceğim" dedi.