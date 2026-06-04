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Manisa'da pompalı tüfekli saldırıda bir şüpheli tutuklandı

Manisa'da pompalı tüfekli saldırıda bir şüpheli tutuklandı
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Manisa'nın Kula ilçesinde kahvehane önünde pompalı tüfekle yapılan saldırıda 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.K. tutuklandı, Ö.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kahvehane önünde meydana gelen, 2 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz gün Akgün Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen A.K. (35) ile Muhammet Kutluay (35) arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sonrası A.K., yanındaki Ö.O. ile motosikletle olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra yeniden olay yerine gelen A.K.'nin, motosikletten inerek yanında getirdiği pompalı tüfekle Muhammet Kutluay'a ateş açtığı öne sürüldü. Silahlı saldırıda Muhammet Kutluay ağır yaralanırken, kahvehane önünde bulunan ve olayla ilgisi olmadığı belirtilen Halit Tokul (55) da hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar saldırgana müdahale ederken, yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Polisin takibiyle yakalandılar

Saldırının ardından kaçan şüpheliler A.K. ve Ö.O.'nun yakalanması için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüpheliler, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Zaferiye Mahallesi Divlit Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, saldırıda ağır yaralanan Muhammet Kutluay'ın tedavisinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde sürdüğü, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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