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Kula'da Korkunç Kaza: Refüjü Aşan Otomobil Karşı Şeritte Çarpıştı, 4 Yaralı

Kula'da Korkunç Kaza: Refüjü Aşan Otomobil Karşı Şeritte Çarpıştı, 4 Yaralı
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Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti ve başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı, yaralılar Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkarak refüjü aşan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında İzmir-Ankara D-300 Karayolu Gökçeören Mahallesi Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan F.S. (25) idaresindeki 35 BYF 537 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada İzmir istikametinden Kula yönüne seyreden A.U. (49) yönetimindeki 61 SA 331 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle 61 SA 331 plakalı otomobilin sürücüsü A.U. (49) ile araçta yolcu olarak bulunan A.U. (36), N.U. (43) ve Y.U. (49) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatırken, kaza nedeniyle D-300 Karayolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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