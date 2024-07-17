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Küfür kavgasında silah ve bıçaklar çekildi: 1'i ağır 4 yaralı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında küfür nedeniyle başlayan tartışma silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda 3 kişi bıçakla, 1 kişi de silahla yaralanırken, silahla yaralanan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

Küfür kavgasında silah ve bıçaklar çekildi: 1'i ağır 4 yaralı

İki grup arasındaki kavga ve kovalamaca anı kamerada

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında küfür nedeniyle başlayan tartışma silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda 3 kişi bıçakla, 1 kişi de silahla yaralanırken, silahla yaralanan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

Olay, saat 00.00 sıralarında Günaltay Mahallesi 4902 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.G. ve İ.A. sokakta bulunduğu esnada motosikletle iki kişi yanlarına gelerek gruba küfür etti. Bu sebeple başlayan tartışma kavgaya dönünce olay yerine bir otomobil geldi ve önce havaya, sonra da kalabalık gruba doğru ateş etti. Açılan ateş sonucu Ö.G. göğsünden silahla vurulurken, kavga esnasında B.G. kalçasından, Ö.Y. sırtından, İ.A. da belinden bıçaklanarak yaralandı. Silah ve bıçakla 4 kişiyi yaralayan grup ise olay yerinden kaçtı.

Kavga anı kamerada

Öte yandan meydana gelen olay çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde iki grubun birbirleriyle küfürleştiği ve kovalamaca yaşandığı anlar yer aldı.

Durumu kritik

Çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Ö.G., B.G. ve Ö.Y. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İ.A. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Silahla yaralanan Ö.G.'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kimlikleri belirlendi

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saha ve sistem çalışmaları yürüterek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, kavgada bıçak kullanan kişinin V.Ç., silah kullanan kişinin ise M.A. olduğunu belirledi. Şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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