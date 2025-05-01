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Kudüs'te Orman Yangınları: 5 Bin Dönüm Alan Kül Oldu

Kudüs'te Orman Yangınları: 5 Bin Dönüm Alan Kül Oldu
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Kudüs'te kontrol altına alınamayan orman yangınları ikinci gününde devam ediyor. Yangınlarda 5 bin dönümlük alan küle dönerken, itfaiye ve ordu müdahale çalışmalarına devam ediyor. Yangın söndürme uçağının destek vermesi bekleniyor.

Kudüs'te kontrol altına alınmayan orman yangınlarında şu ana kadar 5 bin dönümlük alan kül oldu.

Kudüs'te dün çıkan orman yangınları ikinci günde sürüyor. İtfaiye ve Kurtarma Servisinden yapılan açıklamada, 11 farklı noktadaki yangını söndürmek için 119 ekibin çalıştığı, 10 yangın söndürme uçağının çalışmalara destek verdiği, yangının hala kontrol altına alınamadığı belirtildi. Bugün Güney Kıbrıs ve İtalya'dan 8 yangın söndürme uçağının gelmesinin beklendiği aktarıldı.

İsrail ordusu da çalışmalara destek vermeye devam ettiğini bildirdi. Sağlık yetkilileri, 17 itfaiyecinin yaralandığını, 2'sinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

5 bin dönümlük alan yandı

Yangınlarda şu ana kadar 5 bin dönümlük alanın küle döndüğü öğrenildi. Yangından en çok etkilenen bölgenin Beyt Şemeş yakınlarındaki büyük Kanada Parkı olduğu belirtildi. Yangınların devam etmesine rağmen polis, Kudüs ile Tel Aviv'i birbirine bağlayan otoyol da dahil olmak üzere yolların yeniden açıldığını duyurdu. Ayrıca tahliye edilen bazı sakinlerin evlerine dönmelerine de izin verildi.

Yetkililerin "İsrail tarihinin en büyük yangını" olabileceğini belirttiği yangınlar nedeniyle dün 10 yerleşim yeri tahliye edilmiş, Kudüs ile Tel Aviv'i birbirine bağlayan ana otoyol da dahil olmak üzere birçok yol kapatılmıştı. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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