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Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

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Küçükçekmece'de sürücünün yol vermediği ambulansla ilgili gerçeği Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ortaya çıkardı. Vakaya giden ambulansın tescil cinsinin kamyonet olduğu ve belgesiz olarak ambulans hizmeti verdiği belirlendi.

Küçükçekmece'de vakaya giden ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalarda, ambulans logolu ve çakar siren tertibatı bulunan aracın, tescil cinsinin kamyonet olduğu ve belgesiz olarak ambulans hizmeti verdiği ortaya çıktı.

VAKAYA GİDEN AMBULANSA YOL VERMEDİ

Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de meydana gelmişti. Yol üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, vakaya giden ambulansa yol vermemiş, ambulans şoförünün ısrarla siren ve korna çalmasına aldırış etmeyince, ambulans şoförü sokak üzerinde geri geri gitmeye başlamıştı. Umursamaz otomobil sürücüsü, rahat bir tavırla geri giden ambulansın peşinden aracı sürmeye devam etmişti. O anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.

AMBULANS DEĞİL KAMYONETMİŞ

Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüler sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yer alan ambulansı tespit etti. Yapılan çalışmalar çerçevesinde ambulans logolu ve çakar siren tertibatı bulunan aracın, yapılan kontrollerinde tescil cinsinin kamyonet olduğu ve belgesiz olarak ambulans hizmeti verdiği ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ekiplerce yakalanan araç sürücüsü A.A., 'motorlu aracın tescil belgesinde gösterilen maksat dışında kullanmak', 'çakar siren tertibatı bulundurmak', 'izin almaksızın reklam, logo, yazı, işaret bulundurmak', 'cam film kullanmak', 'aracı ters yönde sürmek', 'sis farlarını sisli havalar dışında diğer farlarla yakmak' ve 'seyir halinde cep telefonu kullanmak' suçlarından 23 bin 709 lira idari para cezasına çarptırıldı. Ayrıca sürücü, 'trafik kanununu ihlal' etme suçundan 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıTalat:

Demek ki neymiş, herşey göründüğü gibi değilmiş. Bundan sonra kim sivik plakalı Ambulanslara yol verneyecek sanırım...

Yorum Beğen1
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Haber YorumlarıAhmet Öz:

Ambulans sahte yada ruhsatsız olabilir. Burada ambulansa yol verilmemesi daha büyük bir suç.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıbakış:

cezalar yetersiz. mevcud cezalar vız gelir trız gider ayarında

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıuLuBeY null:

Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal...

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Haber YorumlarıMEHMET EMİN BİRGÜL:

trafik polisi ambulansı durdurmadan plaka kontrolü yapabilir bence sıkıntılı ise bunun için kontrol noktalarında durdurulmalı kim bilir hasta haricinde neler yapılıyor neler . sağlık sisteminde gerçekten çok hızlı gerileme var herşeyde olduğu gibi denetim sadece VERGİDE var. VERGİ CUMHURİYETİ değiliz biz. her alanda her kurumda denetim olmalı buna savcı hakim bile dahil hak etmeyen silktireceksin .

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Haber Yorumlarıömer kılıç:

hasta taşıyorsa ne önemi var ki o ayrı konu bu ayrı konu... ne alaka yani

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