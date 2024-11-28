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Küçükçekmece'de Uyuşturucu İle Ölüme Sebep Olan Bıçaklama Olayı

Küçükçekmece'de Uyuşturucu İle Ölüme Sebep Olan Bıçaklama Olayı
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Küçükçekmece'de, uyuşturucu kullanımı sırasında çıkan tartışma sonucunda E.A., arkadaşı Serhat Özcan'ı bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli daha sonra polise teslim oldu.

Küçükçekmece'de bir kişi çalıştığı iş yerinde yanına çağırdığı arkadaşıyla birlikte uyuşturucu madde kullanmaya başladı. İkili arasında bir süre sonra çıkan kavgada E.A., arkadaşı Serhat Özcan'ı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra iş yerinden ayrılan şüpheli, Sarıyer'de emniyete giderek teslim oldu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre E.A., Ankara'dan İstanbul'a yanına gelen arkadaşı Serhat Özcan ile iş yerinde oturmaya başladı. Bir süre sonra uyuşturucu madde almaya başlayan şahıslar arasında sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine E.A., iş yerindeki mutfaktan aldığı bıçak ile arkadaşı Serhat Özcan'ı defalarca bıçakladı. E.A. daha sonra olay yerinden ayrıldı. Çevredeki vatandaşlar duydukları sesler üzerine olay yerine geldi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Serhat Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından hayatını kaybeden Özcan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sarıyer'de karakola giderek teslim oldu

Olaydan bir süre sonra Sarıyer'e giden şahıs E.A., ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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