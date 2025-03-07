Küçükçekmece'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında

İstanbul Küçükçekmece'de devriye polis ekiplerinin park halindeki bir araçtan şüphelenerek inceleme yapması sonucunda 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde devriye polis ekipleri, park halindeki bir araçta 4 kişinin beklediğini görerek durumdan şüphelendi. Şüphelileri araçtan indirerek arama yapan ekipler, çok sayıda silahla karşılaştı.

CEPHANELİK ÇIKTI

Bunun üzerine bölgeye Asayiş, Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada, aracın içerisinde 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.

YAŞLARI 18'DEN KÜÇÜK

Yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.