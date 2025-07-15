Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı, Bir Köpek Öldü

Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı, Bir Köpek Öldü
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Küçükçekmece'deki balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda iki kişi yaralanırken, bir köpek hayatını kaybetti. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece'de balıkçı barınaklarının bulunduğu yerde oturan kişilere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olay da iki kişi yaralanırken, kurşunların isabet ettiği bir köpek öldü. Silah sesleri ve şahısların kaçma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Balıkçı barınaklarının bulunduğu alana gelen kimliği belirsiz kişiler bilinmeyen bir nedenle oturan kişilere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda iki kişi yaralanırken, kurşunların isabet ettiği bir köpekte öldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak ilçenin her noktasında arama başlattı. Ekipler şahısların kaçmasına izin vermeyerek kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Silah sesleri, ve şahısları kaçma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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