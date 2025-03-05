Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı

Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı
Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar

Mimar Ece Gürel'in akrabasının iddiası şüpheleri iyice artırdı
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 3 Gözaltı

Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de husumetli akrabalarının iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Küçükçekmece'de 3 kişi, aralarında husumet bulunan akrabalarının iş yerine silahlı saldırı düzenledi. İş yerinden karşılık verilmesiyle çıkan çatışmada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili yaralı da dahil 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araçla gelen 3 şahıs, husumetli akrabalarının deri atölyesine silahla saldırı düzenledi. Ateş edilmesi üzerine iş yerinden de silahla karşılık verildi. Bunun üzerine gelen şahıslardan ikisi araçlarıyla kaçmaya çalışırken, saldıranlardan H.K. (16) isimli şahıs yaralandı.

Yaralanan şahıs, iki sokak arkadaki bir apartmana kadar koştuktan sonra durup yardım istedi. Otomobildeki diğer iki şahıs ise aracı olay yerine yakın bir bölgede bırakıp yaya olarak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı H.K'yi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alarak, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra polis, olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından deri atölyesinden silahla karşılık veren 2 kişi ile saldırıda yaralanan H.K. isimli şahıs olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Schengen bölgesine seyahatlerde yeni dönem
img

5 dakikalık işlem için vatandaştan alınan ücrete bakın
img

Alizade'nin müstehcen klibi için harekete geçildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı

Çağla Şıkel, bir kez daha hayranlarının ağzını açık bıraktı
Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: ABD savaş istiyorsa savaşa hazırız

Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: Hazırız
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
Görüntü Türkiye'den! Çatıya çıkan kızıl geyiğin acı sonu

Hikayenin sonu çok acı bitti
Abdurrahim Albayrak'tan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a yalvarıyorum

"Galatasaray'a yalvarıyorum"

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.