Küçükçekmece'de markette bıçaklı soygun kamera

Küçükçekmece'de, elinde bıçakla markete giden şahıs, kasadaki paraları gasp ettikten sonra kaçtı. Yakalandıktan sonra tutuklanan şahıs ifadesinde, "Suçluluk duygusunu anlamak için böyle bir şey yaptım" dediği ortaya çıktı. Kasiyerin gasp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesindeki bir zincir marketin şubesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elinde ekmek bıçağı olan şüpheli K.P., markete girdikten sonra kasiyerden kasadaki paraları vermesini istedi.

Ancak kasiyer parayı vermek istemedi. Bunun üzerine şüpheli, bıçakla kasiyer Merve K.'nın üzerine yürümeye başladı. Korkan kasiyer paraları verirken, şüpheli Pehlivan paraları çantasına koyduktan sonra markette ayrıldı. Bunun üzerine kasiyer polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüpheliyi tespit etti.

Çantasıyla çaldığı yaklaşık 4 bin 250 TL ile yakalanan şüpheli K.P. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan emniyetteki ifadesinde, "Suçluluk duygusunu anlamak için böyle bir şey yaptım" dediği ortaya çıktı.

Zanlı elinde bıçakla geldiği markete zorla parayı aldığı ve kızın üzerine yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL