Mağazadan Elbise Çalan Kadın Kamerada

İstanbul Küçükçekmece'de bir giyim mağazasından elbiseleri torbaya doldururken fark edilen kadın elbiseleri yere atarak kaçmaya çalıştı. Kadın, esnaf tarafından durdurulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir mağazadan çocuk elbiselerini poşete doldurduğu görülen bir kadın mağaza çalışanları tarafından fark edildi. Kadın koşmaya başlarken elbiseleri torbadan çıkarıp yere attı. Kadın, esnaf tarafından yakalanırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Şüpheli, ekipler tarafından karakola götürüldü. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Olayla ilgili konuşan esnaf Taner Ak, "Ben burada esnafım. Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü oldu. Burada arkadaşımla muhabbet ediyordum. Butik mağazasında çalışanlar yabancı uyruklu bir kadının bir poşetin içine çocuk elbiseleri doldurduğunu fark ediyor. O esnada ona bağırmaya başlıyorlar. O esnada kadın kaçmaya başladı. Çaldığı elbiseleri torbanın içinden atarak koşmaya başladı. O arada bizim diğer esnaf arkadaş, köşede kadını yakaladı. Olaydan sonra kadını mağazanın içine getirdik. Mağazanın içinde polisi aradık. Polis ekipleri geldi ve kadın gözaltına alındı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı