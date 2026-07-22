Haberler

Fırtınada kopan çatı parçaları karşı binaya saplandı, bina sakinleri son anda kurtuldu

Fırtınada kopan çatı parçaları karşı binaya saplandı, bina sakinleri son anda kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısından kopan parçalar, karşısındaki iki binanın çatısını delip evlerin içine girdi; maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadı.

Küçükçekmece'de kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısından kopan parçalar, karşısındaki iki ayrı binanın çatısını delerek evlerin içine girdi.

Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 2. Kazım Karabekir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde etkili olan fırtına nedeniyle kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım için çalışma yapılan beş katlı bir binanın çatısından kopan kalas ve çatı parçaları, sokağın karşısında bulunan biri iki katlı, diğeri dört katlı iki binaya adeta ok gibi saplandı. Çatıyı delerek evlerin içine kadar giren parçalar büyük paniğe neden oldu.

O sırada evlerinde bulunan vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırırken, kendilerini hızla yan odalara atarak muhtemel bir faciadan son anda kurtuldu. Her iki çatısında ve dairelerde maddi hasar meydana geldi. Evlerin içerisine kadar giren çatı ve kalas parçaları bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Sokakta park haline bulunan 34 DMT 959 plakalı araç da üzerine parçaların düşmesi sonucu hasar aldı.

Öte yandan, Küçükçekmece'de ağacın devrildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Esenyurt'ta ise kısa süreli etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çatı uçtu. Sokakta park halinde olan araçların üzerine devrilen çatı parçaları, hasar oluşturdu.

"Karşı binanın çatısı bir anda bizim binamızın çatısının üzerine geldi"

Daire sakini Nisanur Yuşan, "Biz camdan dışarı bakıyorduk zaten kumlar vardı dışarıda. Camdan dışarı baktığımız anda karşı binanın çatısı bir anda bizim binamızın çatısının üzerine geldi. O an şoke olduk, masaların altına girdik ev bile sallandı. Herkes maddi hasara uğradı ama cana da gelebilirdi, burada benim kardeşim uyuyordu onu çağırdığım gibi çatının bu kısmı çöktü sonra odaya geçtik masanın altına girdik" dedi.

"Aniden çocuğunu alıp kendisini salonun öbür tarafına atıyor"

Hasar gören başka bir evin sahibi Zeki Tan, "Karşı bina kentsele giriyor. Orada sökümleri yapıyor, çatıyı boşa çıkarıyor. Hiçbir önlem alınmıyor. Karşı binanın suçu burada var müteahhit kimse. Kardeşim burada uzanmış, oğlu da karşı tarafta uzanmış 11 yaşında. Aniden çocuğunu alıp kendisini salonun öbür tarafına atıyor. Sonra bir baktım ki ağaçlar, odunlar saplanmış çatıya" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak

Piyasaları ateşe atacak tehdit: Biz yapamazsak Trump da yapamaz
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Özgür Özel direkt tarih verdi
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Havanın aniden kararmasıyla ortaya çıktı, kente kabus gibi çöktü
Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada

Eda ve Şahin'in son anları kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün

Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün
Dans eden diş hekimi Mısır'ı karıştırdı

Diş hekiminin videosu ülkeyi karıştırdı
Park yeri savaşını bastonlu yaşlı kadın kazandı

İnat etti, aracı üzerine sürse de kaptığı yeri vermedi
Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini

Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin liralık otomobil geliyor