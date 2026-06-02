Küçükçekmece Gölü'nde kano alabora oldu, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Küçükçekmece'de etkili olan fırtına nedeniyle bir kano alabora oldu. Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Gölü Kanarya Sahili'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gölde aniden etkili olan fırtına nedeniyle kano, devrilerek alabora oldu. Kanodaki 2 kişi mahsur kaldı. Durumun fark edilmesiyle bir kişi motorla yardıma gitti. Mahsur kalanlar motorla kurtarılarak karaya getirildi. Kurtarılanlar, olayı yara almadan atlatırken yaşanan kurtarma ve fırtına anları ise vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı