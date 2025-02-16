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Küçükçekmece'de Dolmuş Şoföründen Yolcuya Saldırı

Küçükçekmece'de Dolmuş Şoföründen Yolcuya Saldırı
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Küçükçekmece'de dolmuş şoförü ile yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek şoförün yolcuyu darp etmesine neden oldu. Olay anları cep telefonuyla görüntülendi.

Küçükçekmece'de bir dolmuş şoförü, tartıştığı yolcuyu darp etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bir caddede meydana geldi. İddiaya göre, dolmuş şoförü ile bir yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma meydana geldi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda, şoför dolmuştan inerek yolcuyu darp etmeye başladı. Yolcuyu ittirerek yere düşüren şoför, ardından tekme ve yumruklarla darp etmeye devam etti. Küfürler yağdıran dolmuş şoförünü çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalışırken, vatandaş ise olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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