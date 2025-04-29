Küçükçekmece'de Deprem Sonrası Riskli Bina Tahliye Edildi

6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası "riskli" olduğu değerlendirilen bina tahliye edildi

Küçükçekmece'de 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi

İSTANBUL - İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, Küçükçekmece'de bulunan 5 katlı bina yapılan değerlendirmenin ardından riskli olduğu tahmin edilerek tedbir amacıyla tahliye edildi.

İstanbul'da 23 Nisan günü Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6.2 şiddetindeki depremin ardından Küçükçekmece Yeni Mahalle 3. Çeşme Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bina yapılan kontrollerin sonucunda tedbir amacıyla aynı gün tahliye edildi. Tahliye sonrası zabıta ekiplerince sokağın bir kısmına şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.