Küçükçekmece'de bir kadın sel sularına kapılmaktan son anda kurtarıldı İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu.

Küçükçekmece'de bir kadın sel sularına kapılmaktan son anda kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu. Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde de yoğun selde mahsur kalan bir kadın vatandaşların yardımı sayesinde suya kapılmaktan kurtarıldı.