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Küçükçekmece'de bir kadın sel sularına kapılmaktan son anda kurtarıldı

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Küçükçekmece'de bir kadın sel sularına kapılmaktan son anda kurtarıldı İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu.

Küçükçekmece'de bir kadın sel sularına kapılmaktan son anda kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu. Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde de yoğun selde mahsur kalan bir kadın vatandaşların yardımı sayesinde suya kapılmaktan kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece İstanbul 3. Sayfa Haberler

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