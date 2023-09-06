Küçükçekmece'de bir kadın sel sularına kapılmaktan son anda kurtarıldı
Küçükçekmece'de bir kadın sel sularına kapılmaktan son anda kurtarıldı İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu.
Küçükçekmece'de bir kadın sel sularına kapılmaktan son anda kurtarıldı
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu. Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde de yoğun selde mahsur kalan bir kadın vatandaşların yardımı sayesinde suya kapılmaktan kurtarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa