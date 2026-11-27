Küçükçekmece'de 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlamanın ardından yangın çıktı. O sırada evde bulunan bir kişi ise yaralandı. Yangını fark eden diğer vatandaşlar binayı kendi imkanlarıyla tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan binanın bodrum katından yükselen alevler vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

"İçeriden bir kişi çıktı ama o çıkan kişiyi de zaten ambulans geldi aldılar"

Olaya ilişkin konuşan Doğan Demirkol, "Bir doğal gaz patlaması olduğunu söylediler. Ben de zaten buraya yeni geldim. Şu yanımızdaki binanın camları falan üst kata kadar komple bina dumana boğuldu. İçeriden bir kişi çıktı, o çıkan kişiyi de ambulans geldi aldı. Bir kişi de herhalde içeride ameliyatlıymış, onunda koşarak çıktığını biliyorum. Ağır bir şey yok duyduğuma göre. Yangını söndürdüler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı