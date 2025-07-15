Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı

Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
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Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
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Küçükçekmece'de balıkçı barınaklarının olduğu bölgede silahlı saldırı yaşandı. İki grup arasında uzun namlulu silahlı çatışma yaşanırken, o anlar kameraya bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Küçükçekmece'de balıkçı barınaklarının bulunduğu yerde silahlı saldırı oldu. Olayda iki kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRI

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi korku dolu anlara sahne oldu. Balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede silahlı saldırı yaşandı.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ellerinde uzun namlulu silahlarla koşan iki kişi saldırıyı gerçekleştirdi. Bir anda çatışma çıkarken, iki kişinin saldırıdan sonra hızla kaçtığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıebubekir:

şimdi gelir Akp Türkiyesi demeye Samancılar

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Teksas Cumhuriyeti olduk. Sağolsun hükümetimiz

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme22
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Haber Yorumlarıpgz8n9gdm8:

hükümet ne alaka oğlum

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

hani terör bitmişti . bir açılımda mafyalar ile yaparsınız inşallah .

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıSerhat Koca:

aşırı özgürlük bunlar

Yorum Beğen26
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