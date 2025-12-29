Ayşe Tokyaz duruşmasında ikiz kardeş Esra Tokyaz sinir krizi geçirdi

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davası devam ediyor. Katil zanlısına yardım eden, görevinden uzaklaştırılan tutuklu polis C. A.'nın savunması sürerken yaşanan gerginlik nedeniyle duruşmaya ara verildi.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin Cemil Koç ve onun işlediği suça iştirak ettiği belirlenen 9 sanık hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan duruşmaya, Cemil Koç'un da bulunduğu 9 tutuklu sanık ile müştekiler ikiz kardeş Esra ve anne Halime Tokyaz, sivil toplum kuruluşu üyesi ile izleyici katıldı.

"CEMİL BENDEN BİR TELEFON BULMAMI İSTEDİ"

Duruşmada katil zanlısına yardım eden, görevinden uzaklaştırılan tutuklu polis C.A. savunma yaptı. C.A., savunmasında, "Evliyim, 3 çocuğum var, markette çalışıyorum. Ayşe Tokyaz ve Cemil Koç, beraber İstanbul'da benim yanıma geldiler. Bana, nişanlandıklarını söylediler. Ben Cemil'in ailesini yakından tanırım. Çoğu işinde de yardımcı olurum. Arabası bozulduğunda ben tamir etmiştim. Biz en son 8 Temmuz'da görüştük, yüzlerinde hiçbir darp izi yoktu. O gün de bir araba tamir işi vardı. Biz hep beraber arabanın tamirine oradan da, Cemil'in evine gittik. Cemil benden bir telefon bulmamı istedi. Ben gidip bir telefon buldum ve Cemil'e götürdüm. Cemil benden Esra'yı yanından alıp, yurda bırakmamı istedi. Ben de Esra'yı alıp, yurda bırakacaktım, yolda Cemil beni aradı, 'Esra'yı geri getir, ben Ayşe'yi yurda bırakırım' dedi. Esra'da bana, 'yurda gidelim, eşyalarımı alayım' dedi. Biz yurda gittik ve eşyaları aldık" ifadelerini kullandı.

"KAPININ ÖNÜNDE AYŞE'NİN AYAKKABILARI VARDI, CEMİL 'BURADA YOK' DEDİ"

Savunmasına devam eden sanık, "Esra benden, onu Cemil'in evine götürmemi istedi. Biz de eve giderken, Cemil tekrar aradı, bu sefer bize, 'Benim Kocaeli'nde işim çıktı, ben Esra'nın eşyalarını yurdun önünden alırım' dedi. Esra eve gidip Ayşe'yi almak istedi. Eve gittik Cemil evdeydi, kapının önünde Ayşe'nin ayakkabılar vardı. Esra, 'kardeşim nerede?' Deyince, Cemil 'burada yok' dedi. Esra, geri yurda dönmek istedi. Esra yolda giderken bana, Cemil ile Ayşe'nin beraber olmasını istemediğini söyledi. Biz yurda vardık, görevliye sorduk, bize Ayşe'nin yurda gelmediğini söylediler. Biz Cemil'in evine geri gittik, evde temizlikçiler vardı, Cemil evde yoktu. Ayşe'ye de ulaşamadık. Bunun üzerine Esra, polise giderek şikayetçi oldu. Bir gün sonra polisler beni aradı ve karakola gittim. Ben bu cinayeti polislerden öğrendim, benim bu olayla ilgim yoktur. Ben, Esra ve Ayşe'ye abilik yaptım başka amacım yoktu. Cemil ile Ayşe bir kere küsmüştü, o dönem Cemil Eskişehir'de yaşıyordu. Ben de Ayşe'yi, Cemil'in bilgisi ve Ayşe'nin isteğiyle Eskişehir'e götürdüm. Olaydan 5 ay önce Cemil Koç ve Ayşe Tokyaz ev dizdi. Evin duvarları kırmızıya boyandı, tüm eşyaları Ayşe Tokyaz seçti" şeklinde konuştu.

"BANA 'EŞLER ARASINDA BÖYLE ŞEYLER OLUR' DEDİ"

Müşteki Esra Tokyaz, sanık C.A.'ya, "Ben C.A.'ya, zanlının ne iş yaptığını, polis olup olmadığını sordum. Cemil, Ayşe ile tartışıp şiddet gördüğünde C.A.'dan yardım istedim. C.A. bana, "Eşler arasında böyle şeyler olur, şiddet olayları normaldir" dedi.

Bunun üzerine sanık C.A, "Ben öyle bir şey söylemedim" dedi.

Müşteki Tokyaz, "Cemil'in evine girerken, C.A.'da oradaydı. Cemil benim eve girmemi istemedi. Engel oldu. Sonrasında, Cemil benim eve girmemi istedi ve C.A.'yı azarladı ve ona 'sen aşağıya in' dedi. C.A. aşağıya indi. Ben yukarıda kaldım. Madem beni bu kadar düşünüyordu, abimizdi, beni neden orada bırakmak istedi" dedi. Sanık C.A. ise, "Cemil bana bağırınca zoruma gitti, oradan gitmek istedim" şeklinde cevapladı.

Esra Tokyaz

SANIK AVUKATLARINDAN TOKYAZ'IN SORULARINA İTİRAZ

Duruşmada, sanık avukatları, Tokyaz'ın sanıklara yönelik sorularına tepki gösterdi, itirazda bulundu. Taraflar arasında tartışma yaşanırken, mahkeme başkanı avukatlara uyarıda bulundu.

Duruşmada çapraz sorgu sürerken, Mahkeme Başkanı sanığa, "Cemil'i 5-6 yıldır tanıyorum dedin, peki Cemil'in daha önceden tutuklandığına ilişkin bilgin var mıydı?" diye sordu. Sanık C.A. da "Hayır bilgim yok" şeklinde cevapladı.

DURUŞMADA SÜREKLİ GÜLEN CEMİL KOÇ'A TOKYAZ'DAN TEPKİ

Duruşmada sürekli güldüğü görülen Cemil Koç'a tepki gösteren Esra Tokyaz masaya çıktı ve sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine duruşmada Cemil Koç'un yeri değiştirildi. Bunun üzerine heyet, duruşmaya 10 dakika ara verdi.