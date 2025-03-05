Küçükçekmece'de akrabalar arasında silahlı çatışma

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi'ne öğle saatlerinde araçla gelen 3 şahıs, husumetli akrabalarının deri atölyesine silahla saldırı düzenledi.

ATEŞE ATEŞLE KARŞILIK

Ateş edilmesi üzerine iş yerinden de silahla karşılık verildi. Bunun üzerine gelen şahıslardan ikisi araçlarıyla kaçmaya çalışırken, saldıranlardan H.K. isimli şahıs yaralandı. Yaralanan şahıs, iki sokak arkadaki bir apartmana kadar koştuktan sonra durup yardım istedi.

ARACI BIRAKIP KAÇTILAR

Otomobildeki diğer iki şahıs ise aracı olay yerine yakın bir bölgede bırakıp yaya olarak kaçtı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alarak, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra polis, olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından deri atölyesinden silahla karşılık veren 2 kişi ile saldırıda yaralanan H.K. isimli şahıs olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.