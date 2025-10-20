Küçük Yiğit Cem'i mezarında da rahat bırakmadılar! 'Oyuncaklar çalındı' iddiası

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2 Temmuz günü yaşanan olay herkesi kahretti. Atapark Mahallesi'nde sokak arasında bisiklet süren 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yiğit Cem Altınok, iki bina arasındaki otopark rampasından bisikletini sürdüğü sırada 13 metrelik istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde bisikletin fren sisteminin arızalı olduğu tespit edildi.

ACILI ANNE: YİĞİT'İN BİSİKLETİNİN FRENLERİNİ ARKADAŞLARI BİLEREK BOZDU

Olayla ilgili konuşan anne Nazlıcan Aygün ise, bisikletin frenlerinin oğlunun arkadaşı K.U.Ç. (11) ve E.T.Ş. (12) tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu iddia etti. Arkadaşlarının, Yiğit Cem'i bilerek öldürmek için böyle bir işe kalkıştıklarını ileri süren anne Aygün, söz konusu iki arkadaşa, onların ailelerine, olay yeriyle ilgili müteahhitlere ve belediye hakkında suç duyurusunda bulundu. Kasıt ve ihmaller yüzünden çocuğunun öldüğünü söyleyen anne Aygün, yetkililerden yardım isteyerek adalet arayışından vazgeçmeyeceğini söyledi.

"OĞLUMUN OYUNCAKLARINI ÇALDILAR"

Öte yandan Anne Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oğlunun mezarına bırakılan oyuncakların ve eşyaların çalındığını söyledi. Acılı anne, "Oğlumu cinayetten dolayı kaybettim ve mezarındaki eşyaları iki kere çaldılar. Bugün de oyuncaklarını çalmışlar. Lütfen gereğini yapın! Mezar hırsızları var!" diyerek yetkililere seslendi.