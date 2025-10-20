Haberler

Küçük Yiğit Cem'i mezarında da rahat bırakmadılar! "Oyuncaklar çalındı" iddiası

Küçük Yiğit Cem'i mezarında da rahat bırakmadılar! 'Oyuncaklar çalındı' iddiası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da rampa aşağı sürdüğü bisikletiyle 13 metrelik istinat duvarından düşerek can veren 11 yaşındaki Yiğit Cem Altınok'un, bisikletinin frenlerini iki arkadaşının bilerek bozulduğu iddiası gündemdeki yerini korurken, mezarındaki oyuncaklarının da çalındığı öne sürüldü. Acılı anne "Size daha iyisini alırım, lütfen geri getirin" sözleriyle feryat etti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2 Temmuz günü yaşanan olay herkesi kahretti. Atapark Mahallesi'nde sokak arasında bisiklet süren 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yiğit Cem Altınok, iki bina arasındaki otopark rampasından bisikletini sürdüğü sırada 13 metrelik istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde bisikletin fren sisteminin arızalı olduğu tespit edildi.

ACILI ANNE: YİĞİT'İN BİSİKLETİNİN FRENLERİNİ ARKADAŞLARI BİLEREK BOZDU

Olayla ilgili konuşan anne Nazlıcan Aygün ise, bisikletin frenlerinin oğlunun arkadaşı K.U.Ç. (11) ve E.T.Ş. (12) tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu iddia etti. Arkadaşlarının, Yiğit Cem'i bilerek öldürmek için böyle bir işe kalkıştıklarını ileri süren anne Aygün, söz konusu iki arkadaşa, onların ailelerine, olay yeriyle ilgili müteahhitlere ve belediye hakkında suç duyurusunda bulundu. Kasıt ve ihmaller yüzünden çocuğunun öldüğünü söyleyen anne Aygün, yetkililerden yardım isteyerek adalet arayışından vazgeçmeyeceğini söyledi.

"OĞLUMUN OYUNCAKLARINI ÇALDILAR"

Öte yandan Anne Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oğlunun mezarına bırakılan oyuncakların ve eşyaların çalındığını söyledi. Acılı anne, "Oğlumu cinayetten dolayı kaybettim ve mezarındaki eşyaları iki kere çaldılar. Bugün de oyuncaklarını çalmışlar. Lütfen gereğini yapın! Mezar hırsızları var!" diyerek yetkililere seslendi.

Küçük Yiğit Cem'i mezarında da rahat bırakmadılar! 'Oyuncaklar çalındı' iddiası

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi

Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi
Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun

Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin

Vali emriyle duş alan gencin ailelere önemli bir çağrısı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.