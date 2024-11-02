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Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

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Şişli'de Feriköy Mezarlığı'nda kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Öldürülmeden 1 gün önce çekilen görüntülerde Şirin'in bir fırından askıdan poğaça aldığı görüldü.

İstanbul Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmeden 1 gün önce bir fırından askıdan poğaça aldığı görüntüler ortaya çıktı.

ŞİRİN'İN CANSIZ BEDENİ MEZARLIKTA BULUNDU

İstanbul'un Şişli ilçesinde 31 Ekim tarihinde kaybolan ve ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi. Küçük Şirin'in cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Polis ekipleri gece saatlerinde aldığı bir ihbar üzerine çalışma alanını daraltarak Feriköy Mezarlığı ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması yaptı. Yapılan arama çalışmalarının neticesinde kayıp kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

1 GÜN ÖNCE ASKIDAN POĞAÇA ALMIŞ

Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmeden 1 gün önce çekilen son görüntüleri kahretti. Bir fırına giden Şirin'in askıdan poğaça aldığı görüldü.

"CANIMI SIKTI, BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"

Öte yandan Şirin'i öldürdüğü güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilenkağıt toplayıcısı Mustafa Örün'ün (49) ifadesi kan dondurdu. Örün'ün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dediği öğrenildi.

Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıEmrah Söğütlü:

Hz Ömer adaleti saray için geçerli değil galiba. Aç kalan bakıma muhtaç insanların hesabı elbet sorulacak Allah katında

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Haber Yorumlarıumut mergen:

ALÇAKLAR

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Haber YorumlarıKoray GENÇ:

Seninde nefesini keserler üç vakte, gerçek adalet içerde, senin gibileri ex edenlerin ellerini öpmek lazım

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Haber YorumlarıMGk:

Şu kuzulara kıyanlar insan değil HAYVAN muamelesi görmeli ona göre davranılmalı YETTİ ARTIK

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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

ya bunasıl bir adalet allah aşkına siz ceza evinde yatan kardeşlerim adaletsizin adaletiniz devlet ölmüş

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Haber YorumlarıHalit:

bazı aileler çocuklarını dilendiriyor devlet bu çocukları o ailelerden almalı yazık çok yazık anne babanında suçu var

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Haber Yorumlarıprince murad:

istiklal mahkemeleri geri gelsin

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Haber YorumlarıÖzgürÖzgür:

şimdi bu hayvan herif içerde daha rahat edecek dimi ? oyledaaa karda kışta yagmurda çamurda kağıt toplama çöp karistirma vs vs derdi olmayacak yeme içme derrdi olmayacak.olan yine garibime oldu melek oldu :(

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Haber YorumlarıAy Yıldız:

O namussuza içerde gerekeni yaparlarda inşallah..Ya 6 yaşında 6 .. Nasıl bırakırsınız sokağa..Ben Orta okula giden çocuğu bırakmam kontrolsüz. Allah yinede sabır versin aileye . Dayanılmaz acı gerçekten

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Haber YorumlarıZafer Ayyıldız:

Ülke ülkelikten çıktı bu ne böyle ya caniler sapıklar ahlâksızlık tecavüzcüler kol geziyor ülkede nerde kanun adalet nereye kadar böyle gidecek

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