Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

İstanbul Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmeden 1 gün önce bir fırından askıdan poğaça aldığı görüntüler ortaya çıktı.

ŞİRİN'İN CANSIZ BEDENİ MEZARLIKTA BULUNDU

İstanbul'un Şişli ilçesinde 31 Ekim tarihinde kaybolan ve ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi. Küçük Şirin'in cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Polis ekipleri gece saatlerinde aldığı bir ihbar üzerine çalışma alanını daraltarak Feriköy Mezarlığı ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması yaptı. Yapılan arama çalışmalarının neticesinde kayıp kızın cansız bedenine ulaşıldı.

1 GÜN ÖNCE ASKIDAN POĞAÇA ALMIŞ

Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmeden 1 gün önce çekilen son görüntüleri kahretti. Bir fırına giden Şirin'in askıdan poğaça aldığı görüldü.

"CANIMI SIKTI, BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"

Öte yandan Şirin'i öldürdüğü güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilenkağıt toplayıcısı Mustafa Örün'ün (49) ifadesi kan dondurdu. Örün'ün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dediği öğrenildi.