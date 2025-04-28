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Küçük çocuk, apartmanın 2. katından çöp konteynerine düştü

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Nevşehir'de 2 yaşındaki bir çocuk oturdukları apartmanın ikinci katından çöp konteynerinin içine düştü. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, çocuğun çöp tenekesinin içine düştüğü, çöpün içindeki kedinin panikle dışarı çıktığı anlar yer aldı.

Nevşehir'de 3 katlı binanın ikinci katından çöp konteynerinin içine düşen Suriye uyruklu Muhammed nur el Muhammed (2) yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Kapucubaşı Mahallesi Tataroğlu Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed nur el Muhammed, 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturduğu evin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek, çöp konteynerinin içine düştü.

SAĞ KOLUNDA KIRIK OLUŞTU

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Muhammed'in sağ kolunda kırık olduğu öğrenildi.

KEDİ PANİKLE DIŞARI ÇIKTI

Öte yandan, minik çocuğun evin penceresinden düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun çöp tenekesinin içine düştüğü, çöpün içindeki kedinin panikle dışarı çıktığı anlar yer aldı.

Küçük çocuk, apartmanın 2. katından çöp konteynerine düştü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

Sübhanallah

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