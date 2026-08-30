Eskişehir'de Sinir Krizi Geçiren Kadın Çekiçle Zarar Verdi, Polis Çocuğu Çikolatayla Sakinleştirdi

Eskişehir'de sinir krizi geçirerek evine ve apartmana elindeki çekiçle zarar veren kadın, polis ekiplerinin 1.5 saatlik çabası sonucu ikna edilip hastaneye kaldırılırken, olay sırasında korkan 6 yaşındaki oğlunu ise polisler çikolata ve sakızla sakinleştirdi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Nezir Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairede yaşayan R.Ö.Ç. isimli kadının evden yükselen gürültüleri ve davranışları üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçiren kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Ekiplerin uzun süren çabalarına rağmen sakinleşmeyen R.Ö.Ç., elindeki küçük çekiçle hem kendi evine hem de apartman boşluğuna zarar vermeye başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından kadın, kadın polislerin yardımıyla kelepçelenerek kontrol altına alındı. Olay yerine çağrılan ambulansa bindirilen R.Ö.Ç., tedavi edilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Korkan çocuğu polis sakinleştirdi

Olay anında evde bulunan ve yaşananlardan dolayı büyük korku yaşayarak ağlayan kadının 6 yaşındaki oğlu H.Ç.'yi polis ekipleri teselli etti. Küçük çocuğa çikolata ve sakız ikram ederek moral veren ekipler, çocuğu güvenli bir şekilde Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı