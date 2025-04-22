Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan

Türkiye detayı dikkat çekici! Trump'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor
Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı
Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi

Babasına dua istedi! Bahtiyar'ın kızından ortalığı karıştıran paylaşım

Küçük Asya Umay, Babasıyla Birlikte Trafik Denetimi Yaptı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda trafik polisi babası Tahir Yıldırım ile birlikte denetim yapan 6 yaşındaki Asya Umay, hız sınırını aşan sürücüye ceza kesti.

Küçük Asya Umay trafik polisi babasıyla beraber denetim yaptı

Çocuk Bayramında babasıyla beraber trafik polisliği yaptı

-Trafik polisi babasıyla denetim yapan Asya Umay, hız sınırını aşan sürücüye ceza kesti

ÇANAKKALE - Çanakkale'de polis memuru Tahir Yıldırım ve kızı Asya Umay Yıldırım (6), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle birlikte trafik denetimi yaptı. Denetim sırasında Umay, hız sınırını aşan sürücüye ceza kesti.

Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarla beraber çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu çerçevede trafik polisi Tahir Yıldırım, kızı Asya Umay Yıldırım ile Troya Caddesi üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Asya Umay Yıldırım, araçları durdurarak hız, emniyet kemeri gibi uygulamaları denetledi. Yıldırım, denetim sırasında bir otomobil sürücüsüne 65 kilometreyle hız sınırını geçmesi sonucu ceza kesti.

'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu bayram tüm çocuklara kutlu olsun'

Trafik denetimi yapan Asya Umay Yıldırım, "Burada hızlı giden araçları kontrol edeceğiz. Motosikletlerin kaskını takmasını istiyoruz. Araç sürücülerinin telefonla konuşmaması, bütün odağının yolda olmasını istiyoruz. Emniyet kemerimizi arabaya bindiğinde takmamız lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu bayram tüm çocuklara kutlu olsun. Bizler bugünün küçükleriyiz, yarının büyükleriyiz" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.