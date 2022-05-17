Kucağındaki bebekle Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, içerisinde 85 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulması ve göçmenlerin kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir kadının kucağındaki bebeğiyle denizden çıkarılma anı dikkat çekti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi Tektaş mevkiinde, 12 Mayıs saat 06.00 sıralarında göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi aldı. Bilgi üzerine bölgede İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılan çalışmada, tekneye binmek üzere olan çok sayıda göçmen tespit edilerek harekete geçildi. Teknenin bulunduğu alana giden jandarma ekipleri, tekne içerisinde 49 Afganistan, 20 Mısır, 10 Suriye, 5 Filistin ve 1 Ürdün olmak üzere toplam 85 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen H.S. (32), M.E.G. (29) ve A.D. (30) 3 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan operasyon dahilinde Lakozlar Tepe etekleri mevkiinde, arazide dağınık halde 33 göçmen daha yine İHA tarafından tespit edildi. Bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1 Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü, komando timi ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri intikal etti. Karadan ulaşımın mümkün olmadığı alana Zeytineli Mahallesi sahil kısmında bulunan iskeleden Deniz Polis desteği ile belirtilen bölgeye gidildi. Bölgede arazide dağınık halde bulunan 33 düzensiz göçmen, uzun uğraşlar sonucu tek tek tespit edilerek dağlık ve ormanlık arazide jandarma ekiplerince yakalandı. Burada yakalanan göçmenlerin de işlemlerinin ardından jandarma karakoluna götürüleceği öğrenildi.

SAHİL GÜVENLİK O ANLARI KAYDA ALDI

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, açıkta yakaladıkları tekne içerisindekileri düzensiz göçmenler, bu tehlikeli yolculuktan kurtarırken, yine aynı teknede bulunan 3 göçmen kaçakçısını yakaladı. Ekipler filmleri aratmayan o kurtarma anı görüntülerini de ortaya çıkardı. Görüntülerde İHA (İnsansız Hava Aracı) ile tespit edilen teknenin durdurulması, göçmenlerin kurtarılması ve jandarma ekiplerine teslim edildiği anlar yer aldı.

KUCAĞINDAKİ BEBEKLE KURTARILDI

Öte yandan bir göçmen kadının, kucağındaki bebekle denizde durması, Sahil Güvenlik ekiplerince tekneye alınarak kurtarıldığı anların görüntüsü yürek burktu.

(Ali İhsan Çiftçi - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa