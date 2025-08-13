Kozan'da Termometreler 50 Dereceyi Gördü, Polisler Huzur İçin Çalışıyor

Kozan'da Termometreler 50 Dereceyi Gördü, Polisler Huzur İçin Çalışıyor
Adana'nın Kozan ilçesinde sıcak hava etkisini sürdürürken, polis ekipleri normal mesailerine devam ederek asayiş ve güvenliği sağlamaya çalışıyor. Sıcak havanın zorluklarına rağmen denetimlerini sürdüren polisler, vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde öğle saatlerinde araç termometreleri 50 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaklara rağmen polis ekipleri, hem huzur ve güvenliği sağlamak hem de asayişi korumak için mesailerini aralıksız sürdürdü.

Adana'da son yılların en sıcak günleri yaşanırken, Kozan polisi yaz döneminde 7/24 denetim ve uygulamalarına devam ediyor. İlçede artan trafik yoğunluğu ve ziyaretçi hareketliliği nedeniyle tedbirler artırıldı. Ekipler, abartı egzozlu araçlar, şüpheli otomobiller, yol güvenliği ve radar kontrollerinin yanı sıra huzur ve güven uygulamalarını titizlikle gerçekleştiriyor. Sıcak havanın zorlu şartlarına rağmen görevlerine devam eden polisler, vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçenin farklı noktalarında sıcağa aldırmadan denetim yapan polisler, Adana–Feke kara yolunda aşırı sıcaklar nedeniyle asfaltta yaşanan erime ve yumuşama sebebiyle sürücülere fren mesafesi ve direksiyon hakimiyeti konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlar, sıcağa rağmen görev yapan polisleri takdir etti.

Vatandaşlardan Hamza Gülhan, "Bu sıcakta polislerimizin Allah yardımcısı olsun. Gerçekten çok sıcak ve zor bir görev" dedi.

Motosiklet sürücülerinden Süleyman Yılmaz ise sıcakta moto kurye olarak kendilerinin de çok zorlandıklarını ifade ederek, "İlçede bu sıcak hepimiz için zor bir görev. Polislerimizin de Allah yardımcısı olsun. Bizlerin can güvenliğimiz için onlar da sahada. Allah hepimize yardım etsin, zor bir görev" diye konuştu.

Yaylaya giden vatandaşlar da denetim yapan polislere kolaylık dileyerek, bölgede havanın çok sıcak olduğunu söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
