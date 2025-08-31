Kozan'da Kafe Kurşunlama Olayı: Şüpheliler Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kafenin üç gün içinde iki kez kurşunlanması olayının ardından Adana Valiliği basın açıklaması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olayın ardından Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında K.C.İ. isimli şüpheli olay yerinde silahla birlikte yakalanarak adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı. Ayrıca K.B., E.S., M.K. ve H.H.T. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek." - ADANA