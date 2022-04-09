Kozan'da askeri araçla otomobil çarpıştı! Kazada 2 asker şehit düştü, 3 asker yaralandı

Kozan ilçesi, Kozan- Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'ndasaat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait minibüsle sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kavşakta çarpıştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada göreve giden minibüsteki 2 asker şehit olurken 3 asker de yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

ÜÇ ASKER DE YARALANDI

Konuyla ilgili Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, "09.04.2022 tarihinde Kozan ilçemiz Mansurlu kavşağında Jandarma personelini taşıyan askeri aracımız kaza yapmıştır. Yaşanan elim kazada iki askerimiz şehit olmuş, üç askerimiz ise yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Olay yerinden ilk görüntüler;

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