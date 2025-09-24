Haberler

Koyununu Kurtarmak İsterken Yamacın Eteğinden Düştü

Bursa'nın Keles ilçesinde koyununu kurtarmak isteyen 69 yaşındaki çoban, 70 metrelik bir yamacın eteğinden yuvarlanarak ağır yaralandı. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri hemen müdahale etti.

Bursa'nın Keles ilçesinde sürüden ayrılan koyununu kurtarmak için tırmandığı yamacın eteğinden yuvarlanan çoban, ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Keles ilçesi Yağcılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çobanlık yapan Osman Bektaş (69), sürüden ayrılıp meranın yakınındaki bir tepeye çıkan koyununun peşine düştü. 70 metrelik yamaca tırmanan Bektaş, tek başına koyuna ulaşamayacağını anlayıp Yağcılar Mahallesi'nden yardım istemeye gitti. Beraberindeki 2 genç ile birlikte yamaca tekrar tırmanan Bektaş, koyunu bulunduğu yerden kurtaracağı esnada dengesini kaybedip aşağıya düştü. Olayı gören gençler jandarma, sağlık ekipleri ve mahalle sakinlerine haber verdi. Mahalle sakinlerinin çabalarıyla bulunduğu yerden kurtarılan Bektaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keles Devlet Hastanesi'ne ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
