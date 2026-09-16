Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Lahey’deki Kosova Özel Mahkemesi tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Lahey’deki Kosova Özel Mahkemesi tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı