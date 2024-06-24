Kosova'da Şiddetli Yağış Sonrası Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı

Kosova'nın Prizren şehrinin birçok noktasında dün etkili olan sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Kosova, aşırı sıcakların ardından yağışlara teslim oldu. Ülkenin birçok noktasında dün etkili olan şiddetli yağışların ardından Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Gornye, Donye, Lyubinye, Drajçiçi ve Muşnikovo köylerinde de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Maddi hasara yol açan dolu nedeniyle çok sayıda araç ve tarım arazisi hasar gördü. - PRİZREN