Kosova'da Şar Dağları Milli Parkı'nda çıkan yangın Prevalla köyüne doğru ilerliyor
Kosova'nın güneybatısında bulunan Şar Dağları Milli Parkı'nda geçtiğimiz hafta çıkan orman yangını, turistik Prevalla köyüne doğru ilerliyor. Yangına müdahale etmek için itfaiye araçları kullanılamıyor ve yangına 20'den fazla itfaiyeci müdahale ediyor. NATO Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) bugün helikopterle havadan müdahale etmesi bekleniyor.
Kosova'nın Şar Dağları Milli Parkı'nda geçtiğimiz hafta çıkan orman yangını turistik Prevalla köyüne doğru ilerliyor.
Kosova'nın güneybatısında yer alan Şar Dağları Milli Parkı'nda 7 Ağustos'ta çıkan yangın söndürülemiyor. Arazinin engebeli olması nedeniyle itfaiye araçlarıyla müdahale edilemeyen yangın turistik Prevalla köyüne doğru ilerliyor. Yangına 20'den fazla itfaiyeci müdahale ederken, polis de destek veriyor. Bugün NATO Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) orman yangınlarına helikopterle havadan müdahale etmesi bekleniyor. - PRİZREN