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Kosova'da Okula Giren Köpek, 4 Çocuğu Yaraladı

Kosova'da Okula Giren Köpek, 4 Çocuğu Yaraladı
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Kosova'nın Prizren şehrinde bir ilköğretim okuluna giren kuduz olduğu şüphelenilen bir köpek, 4 çocuğu yaraladı. Olay yerine gelen polis memuru, köpeği vurup etkisiz hale getirdi. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Kosova'da bir ilköğretim okuluna girip öğrencilere saldıran köpek, 4 çocuğu yaraladı. Köpek polis memuru tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Kosova'da Prizren şehrinin kuzeyindeki Suhareka kasabasına bağlı Shiroke köyünde dün bir ilköğretim okuluna giren köpek, öğrencilere saldırdı. Köpeğin teneffüsten ellerinde yiyeceklerle dönen çocukları takip ederek okula girdiği ve önce bahçede ardından da okul binasının içinde çocuklara saldırdığı öğrenildi.

Köpeğin saldırması nedeniyle birinci, ikinci, beşinci ve altıncı sınıf öğrencisi 4 çocuğun yaralandığı belirtildi. Kuduz olduğundan şüphelenilen köpek, kendisini saldırıdan korumaya çalışan bir polis memuru tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Kosova Polisi Prizren Bölgesi Sözcüsü Vesel Gashi yaptığı açıklamada, "Polis ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal etti. Okulun içinde öğrencilere saldıran ve potansiyel tehdit oluşturan bir köpek tespit ettiler. Köpek, polislere de saldırdı ancak hızlı bir şekilde etkisiz hale getirildi" dedi.

Polis, saldırıya uğrayan öğrencilerden birinin 8 yaşındaki bir kız çocuğu olduğunu ve başından ciddi şekilde yaralanan öğrencinin Prizren Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alındığını duyurdu. Bir öğrencinin daha hastaneye kaldırıldığını açıklayan polis, diğer iki öğrencinin saldırıyı hafif yaralarla atlattığı bilgisini paylaştı.

Yerel saatle 09.50 sıralarında gerçekleşen saldırının ardından köpeğin sahibi, toplum güvenliğini tehlikeye atma suçlamasıyla gözaltına alındı. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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