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Anne demeye bin şahit ister! Korkunç planı kan dondurdu

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ABD' bir anne, iki çocuğunu köpek tasmasıyla öldürdü. Olayın ardından yapılan internet aramaları, korkunç planı ortaya çıkardı. Anne, çocuklarını nasıl öldüreceği konusunda internet üzerinden araştırma yapmış. Bu vahşet, toplumda büyük bir şok etkisi yarattı.

ABD'de 2 çocuğunu bodrum katında köpek tasma takarak öldüren anne hakim karşısına çıktı. İddiaları reddedip çocuklarına suçu atan kadının olay günü Google'da "Kendini nasıl asarsın" şeklinde arama yaptığı ortaya çıktı. ABD'de 41 yaşındaki Lisa Snyder, 2019 yılında Albany Township'teki evinin bodrumunda sekiz yaşındaki oğlu Connor ve dört yaşındaki kızı Brinley'i aynı köpek tasmasıyla astı. Hastaneye kaldırılan çocuklar yoğun bakımdan çıkarıldıktan üç gün sonra öldü. Daha önceki ifadelerinde masum olduğunu dile getiren cani anne tutuklandı. Snyder, suçu oğlu Connor'a atıp oğlunun depresyonda olduğunu ve Brinley ile birlikte kendini öldürdüğünü iddia etmişti.

"KENDİNİ NASIL ASARSIN"

Lisa'nın hayatta kalan 22 yaşındaki oğlu Owen Snyder ise duruşmada iddiaları kesin bir dille reddetti. Connor'ın depresyonda olup olmadığı sorulduğunda ise "O kaygısız, neşeli bir çocuktu" dedi. Ayrıca Connor'ın kısa boyunun herhangi birini asmasını zorlaştıracağını ekledi. Geçen hafta başlayan davada Lisa'nın telefon kayıtları incelendi. Kayıtlarda, "Kendini nasıl asarsın" ifadesini içeren Google aramalarına rastlandı. Çocukların bodrum katında asılı bulunduğu gün Lisa'nın bir köpek tasması satın aldığı da yetkililer tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Olayın bir başka kanlı boyutu ise Conner ve Brinley'nin asıldığı ahşap mutfak sandalyelerinin mahkemeye getirilmesiydi.

Korkunç Anne, 2 Çocuğunu Köpek Tasması İle Öldürdü

Anne savunmasında, çocuklarını asmadığını, asmış olsa bile klinik olarak deli olduğunu ve hapishane yerine akıl hastanesine gönderilmesi gerektiğini söyledi. Snyder mahkemede hayatta kalan oğlunun "Onu artık annem olarak görmüyorum" ifadesi karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Anne demeye bin şahit ister! Korkunç planı kan dondurdu
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

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