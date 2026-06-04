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Hastane önünde tartıştığı kadını bıçakladı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle karşılaşan 65 yaşındaki M.E.A. ile 45 yaşındaki F.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.E.A., yanında bulunan bıçakla kadını yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürerken, olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Diş hastanesi önünde karşılaşan 65 yaşındaki M.E.A., tartıştığı 45 yaşındaki F.A.'yı bıçaklayarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki diş hastanesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.E.A. ile F.A. hastane önünde karşılaştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce M.E.A., yanında bulunan bıçakla kadına saldırdı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan M.E.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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