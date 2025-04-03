Köprüden düşen Avrupa güzelinin üzerinden araç geçti
Kosova Avrupa Güzeli seçilen Güler Erdoğan, bayram ziyareti için gittiği Giresun'da üst geçitten yola düştü. Alkollü olduğu iddia edilen genç kadının üzerinden araç geçti. Genç manken olay yerinde hayatını kaybetti.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Giresun'a giden Kosova Avrupa Güzeli 27 yaşındaki Güler Erdoğan, üst geçitten geçerken yola düştü. Genç kadının üzerinden otomobil geçti. Olay yerinde hayatını kaybeden genç mankenin alkollü olduğu öne sürüldü. Güler Erdoğan'ın ölümü arkasında çok sayıda soru işareti bıraktı.
"TRİBÜNDE 1 EKSİK, CENNETTE 1 FAZLAYIZ"
Güler Erdoğan'ın arkadaşı sosyal medya hesabından genç mankenle Beşiktaş tribünündeki görüntülerini paylaşarak, "Tribünde 1 eksik cennette 1 fazlayız. Mekanın cennet olsun güzel kalplim Güler'im…" notunu düştü.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa