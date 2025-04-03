Köprüden düşen Avrupa güzelinin üzerinden araç geçti

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Giresun'a giden Kosova Avrupa Güzeli 27 yaşındaki Güler Erdoğan, üst geçitten geçerken yola düştü. Genç kadının üzerinden otomobil geçti. Olay yerinde hayatını kaybeden genç mankenin alkollü olduğu öne sürüldü. Güler Erdoğan'ın ölümü arkasında çok sayıda soru işareti bıraktı.

"TRİBÜNDE 1 EKSİK, CENNETTE 1 FAZLAYIZ"

Güler Erdoğan'ın arkadaşı sosyal medya hesabından genç mankenle Beşiktaş tribünündeki görüntülerini paylaşarak, "Tribünde 1 eksik cennette 1 fazlayız. Mekanın cennet olsun güzel kalplim Güler'im…" notunu düştü.