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Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şeytan kostümü giyerek koşan E.C.E. isimli kişi, videonun sosyal medyada yankı bulmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafik akışını tehlikeye düşürdükleri belirtilen S.K. ve E.C.E. hakkında idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde giydiği kostüm ve eline aldığı mızrakla koşarak trafiği tehlikeye düşüren E.C.E.'nin videosunu sosyal medyada gündem oldu. Polis ekiplerinin harekete geçmesinin ardından, şahıs gözaltına alındı.

Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı

AYNI GÜN YAKALANDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bugün meydana gelen olayda, üzerinde kostüm bulunan bir kişinin köprü üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde koştuğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, köprü üzerinde kostümle koşanın E.C.E. olduğu, köprüye ulaşımını ise S.K.'nın sağladığı belirlendi. İki şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet'inden yapılan açıklamada, "S.K. isimli şahsın, kostümlü vaziyette köprü üzerinde yaya olarak koşan E.C.E.'yi video kaydına aldığı sırada trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlenmiş, şahıslar aynı gün görevlilerce yakalanmıştır.

Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Şüpheli şahıslardan S.K. isimli şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 'Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek' ten bin 380 lira idari para cezası uygulanmıştır. Şahıslardan E.C.E. isimli şahsa ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 'Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, yayaların taşıt yolunun kenara yakın olan kısmı dışında yürümeleri' maddesinden 690 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik İstanbul 3-sayfa trafik Hukuk Yaşam Polis

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