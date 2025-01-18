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Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın titiz bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem Teker, hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan çocuğu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Teker, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eslem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

12 yaşındaki Eslem'in ölümü sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı. Eslem'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Tunç, "Hakkari ilimizin Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem evladımızın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde sürdürülecektir. Bu elim olayda hayatını kaybeden Eslem evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Köpekler toplatılsın derken hayvan severler ayaklanmıştı bak bir çocuk daha gitti onun canıda can değilmiydi sokakta başıboş dolaşan tehlike saçan köpekler var bende hayvan severim ama sokak köpeklerinden dolayı kaç kişi öldü yaralandı

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Haber YorumlarıZeki Sahin:

hayvan severler sesiniz çıksın yalandan yırtılıyodunuzya evinize almadınızmı sokakdaki köpekleri

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Haber YorumlarıUmut Yılmaz:

Ölen ölmüş giden gitmiş titiz yönetsen ne olur

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Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

eslem'in ailesi köpek yerine hesabi belediye ve köpek severlere sormalı

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Haber YorumlarıKöksal Aktaş:

hani hayvan severler nerde yazık degilmi bu kızımıza bu genç yaşta

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Haber YorumlarıTürkiye Anavatan:

Benimle aynı soyadı taşıyor yavrum Allah rahmet eylesin yazıktır günahtır ya şehir yerinde köpeğin ne işi var yazıktır oldu çocuğa

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Haber Yorumlarımüfeyir Kaplan:

Allah ailesine sabırlar versin hani meclis karar vermişti tolanacakti oradaki kaymakam görevden alinsin

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Haber YorumlarıCelal Ciydem:

İnsan ölmeden önce korunur. Öldükten sonra istediğiniz kadar titiz araştırma soruşturma yapın. Hiçbir işe yaramaz. Çok umurunuzda olduğunu da düşünmüyorum.

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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

trabzon'da köpekle dans etmişti bir köpek sever nikah falan kıydımı merak ediyorum nede olsa kendi ırkı

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Haber YorumlarıTy G:

Allah rahmet eylesin çok üzücü Kim suçlu?

Yorum Beğen17
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