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Köpeklerin parçalayarak öldürdüğü adamın son anları ortaya çıktı

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Fatih'te sahipsiz sokak köpekleri tarafından parçalanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan zihinsel engelli adamın son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde talihsiz adamın çaresizce yerde kıvrandığı görülüyor.

İstanbul'un Fatih ilçesinde dün gece saatlerinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve vücudu parçalanarak feci şekilde can veren 40 yaşındaki Ayhan Özçelik'in ölmeden önceki son görüntüleri paylaşıldı.

Esenler'de ikamet eden zihinsel engeli Ayhan Özçelik (40), dün Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gittiği sırada köpeklerin saldırısına uğrayan Özçelik, ağır yaralandı. Sabaha karşı olayın yaşandığı yere çöp toplamak için gelen temizlik işçileri, köpeklerin, yerde yatan bir kişinin başında havladıklarını görmeleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özçelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BOĞAZINDAN VE YÜZÜNDEN YARALADI

Cenazenin, inceleme için götürüldüğü Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ağabeyi Burhan Özçelik, kardeşinin sahipsiz 5-6 köpeğin saldırısına uğradığını dile getirdi. Köpeklerin, kardeşini boğazından ve yüzünden yaraladığını aktaran Özçelik, aynı köpeklerin, aynı noktada daha önce de başka akrabalarına saldırdığını öne sürdü.

"ÇÖPÇÜLER GELMESEYDİ SABAHA KADAR PARÇALANACAKTI"

Özçelik, şunları kaydetti: "Çöpçüler oradan geçerken ses duyuyorlar, köpeklerin kendilerine de saldırması üzerine inşaattan sopaları alıp köpekleri kovalıyor. Ondan sonra ambulansı çağırıyorlar. Temizlik işçileri tanıdık, yaralanan kişinin fotoğrafını çekip bizim amca çocuklarına atıyorlar. Onlar da bize atınca bakıyoruz ki yaralanan kişi kardeşim Ayhan. Çöpçüler görmese belki de sabaha kadar parçalayacaklardı kardeşimi. Ambulans gelince hastaneye götürüyorlar. Daha sonra da kan kaybından vefat ediyor."

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (19)

Nurullah Aydın:

HAYVAN SEVERLER EĞER İNSAN İSE BEN HAYVAN OLAYIM.

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Nurullah Aydın:

İslamiyete göre eğer bir hayvan sana zarar veriyorsa onun katli vaciptir

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Düşünen Kelebek:

Belediyeyi mahkemeye vermek lazım. Köpekleri toplamadığı için görevlerini yapmadıkları için bir can daha gitti

254
17
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Duyarlı Vatandaş:

her kim sokak hayvanlarını savunuyorsa onları da beraber uyutun..

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Erkin Cuma:

Hayvan her zaman hayvanligini yapar sessizliğine bakmayin

160
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Yusuf ODEMIS:

Ne tesadüfse çöpçüler de tanıdık çıkıyor... Hayatınız yalan

21
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Ahmet Aydın null:

hayvan severleride uyutun

110
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Pc Copat:

bugün yine hergün olduğu gibi daha fazla insandan kaynaklı cinayet okudum.. şimdi o köpekleri öldürün diyorsunuz suçludur haklısınız öldürülsün peki cinayet işleyen insnların haberinde neden böyle zıplamıyorsunuz?? genelde yorumlar "zaten 20 yıl yer 8 ayda çıkar" tarzı oluyor?????!!

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Oguz Uslu:

Hayvan sever Kokana Ablalar iyi bakın

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Erdi Cakmak:

Hayvan severler görsün

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Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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