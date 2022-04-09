Kampüste yürüyüşe çıkan genç kız başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Tuşba ilçesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanında genç bir kızın bir anda 7 köpeğin saldırısına uğradığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

ÇANTAYLA KENDİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

1 hafta önce meydana gelen köpek saldırısı olay güvenlik kameralarına yansırken, o anlarda genç kız ise elindeki çantayla kendisini korumaya çalıştı.

GÜVENLİK TARAFINDAN KURTARILDI

Bazı görgü tanıkları öğrencinin çevrede devriye gezen güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldığını anlatırken, yaşanan saldırı görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kampüs alanında çalışma yaptıkları ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa