Kampüste yürüyüşe çıkan genç kız başıboş köpeklerin saldırısına uğradı - Haberler

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Kampüste yürüyüşe çıkan genç kız başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yürüyüş yapan genç kız, başıboş 7 köpeğin saldırısına uğradı. O anlarda elindeki çantayla kendisini korumaya çalışan genç kız, çevredeki güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldı. Kamera görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kampüs alanında çalışma başlattı.

Tuşba ilçesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanında genç bir kızın bir anda 7 köpeğin saldırısına uğradığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

ÇANTAYLA KENDİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

1 hafta önce meydana gelen köpek saldırısı olay güvenlik kameralarına yansırken, o anlarda genç kız ise elindeki çantayla kendisini korumaya çalıştı.

Kampüste yürüyüşe çıkan genç kız başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

GÜVENLİK TARAFINDAN KURTARILDI

Bazı görgü tanıkları öğrencinin çevrede devriye gezen güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldığını anlatırken, yaşanan saldırı görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kampüs alanında çalışma yaptıkları ifade edildi.

Kampüste yürüyüşe çıkan genç kız başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Saldırı, Medya, Van, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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