Köpek Velisi Buket Özgünlü Boyacı Beraat Etti

Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirdiği 35 köpeğin kuduz olduğu iddiasıyla tutuklanan "Köpek Velisi" adıyla bilinen Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı beraat etti.

Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Buket Özgünlü Boyacı ile Muhammed Savaş Demir ve avukatlar hazır bulundu. Mahkeme hakimi dosyayı karara bağlayacaklarını bildirerek, sanıklara söz verdi. Sanık Boyacı, verilecek karar karşısında, "Takdir mahkemenindir" dedi. Sanık Demir ise, önceki beyanlarını tekrar ettiğini ifade etti. Söz alan sanık avukatı ise müvekkilinin hayvanları sevdiğini ifade ederek, "Müvekkilim hayvanlara eziyet etme amacıyla değil, kurtarma amacıyla hareket etmiştir" dedi.

Ardından kararını açıklayan mahkeme sanıklara 43 bin 500'er lira para cezası vererek beraatlerine hükmetti.

Olayın geçmişi

Kamuoyunda "Köpek Velisi" olarak tanınan Buket Özgünlü Boyacı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin "kuduz" nedeniyle mahalledeki tüm kedi ve köpekleri toplayıp öldürdüğü iddialarının üzerine Şanlıurfa'dan Ankara'ya kuduz köpekleri getirdiği öne sürülerek 10 Haziran'da tutuklandı. Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı olan Buket Özgünlü'nün tutuklanmasına hayvan hakları savunucuları tepki gösterirken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Özgünlü'ye Siverek Barınağı'ndan kuduz hastalığı olmayan köpekleri tutanakla teslim ettiklerini açıklamıştı. Sanıklar Özgünlü Boyacı ve Demir'in Haklarında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçlarından 8 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. - ANKARA