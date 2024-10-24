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Konyalı teknisyen, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında şehit oldu

Konyalı teknisyen, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında şehit oldu
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Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısındaki şehitlerden Konyalı teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz'ın acı haberi memleketi Konya'nın Bozkır ilçesinde de üzüntüyle karşılandı.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye ( Tusaş ) yönelik düzenlenen terör saldırısındaki şehitlerden Konyalı teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz'ın acı haberi memleketi Konya'nın Bozkır ilçesinde de üzüntüyle karşılandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olan teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz'ın aslen Konya'nın Bozkır ilçesi Arslantaş Mahallesinden olduğu, kardeşinin de aynı tesiste mühendis olarak çalıştığı öğrenildi. Saldırıda şehit olan Hasan Hüseyin Canbaz'ın cenazesinin bugün Ankara'da defnedileceği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Saldırı 3-sayfa Bozkır Ankara Terör TUSAŞ konya

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