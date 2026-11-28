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Konya'nın Karapınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Karapınar-Konya kara yolunun 27. kilometresindeki Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.F. idaresindeki 42 BM 089 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan sürücünün annesi olduğu öğrenilen Nuriye Fenari olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü H.F. ile araçta bulunan Z.F. ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı