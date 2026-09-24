Haberler

Konya Karapınar'da işçiler 4 katlı çatıda güvenlik önlemi almadan güneş paneli attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Karapınar'da işçiler 4 katlı çatıda güvenlik önlemi almadan güneş paneli attı
Güncelleme:
+39 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Karapınar'da 4 katlı apartmanın çatısındaki yenileme çalışmasında işçilerin güvenlik önlemi almadan çalışıp sökülen güneş panellerini aşağı attığı görüntülendi. Bir işçi yaklaşık 4 kat yükseklikte koruyucu bariyer olmadan çatı kenarına kadar ilerledi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında gerçekleştirilen yenileme çalışmasında işçilerin, herhangi bir belirgin güvenlik önlemi almadan çalışması ve sökülen güneş panellerini çatıdan aşağıya atması görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında yenileme çalışması yapıldı. Çalışmada güneş panelleri ile çatıdaki kiremitler sökülürken, işçilerin yüksekte çalışma sırasında güvenlik önlemlerini ikinci plana attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde işçilerin, herhangi bir belirgin düşme önleyici ekipman olmadan çatının üzerinde çalıştığı görüldü. Çalışanlardan birinin ise çatının en uç bölümüne kadar ilerleyerek burada çalışma yaptığı anlar dikkat çekti. İşçinin, yaklaşık 4 kat yükseklikte çatının kenarında herhangi bir koruyucu bariyer bulunmadan hareket etmesi tehlikeye davetiye çıkarttı.

Güneş panellerini çatıdan aşağıya attılar

Görüntülerde panellerin 4 katlı binanın çatısından aşağıya doğru atıldığı panelin aşağıya atılması öncesinde çatının kenarında bulunan işçinin, aşağıya doğru eğilerek çevreyi kontrol ettiği, işçinin daha sonra sökülen panelin aşağıya bırakılmasına yardımcı olduğu görüldü.

Kiremit sökümü de aynı şekilde yapıldı

Çatıdaki yenileme çalışmaları kapsamında mevcut kiremitlerin de söküldüğü görülürken, işçilerin yüksekten düşme riskine karşı herhangi bir belirgin güvenlik tedbiri olmadan çalışması dikkat çekti. Yaklaşık 4 kat yükseklikte gerçekleştirilen çalışma sırasında işçilerin çatı üzerinde rahatlıkla hareket etmesi ve kenar bölümlerde herhangi bir koruyucu sistem olmadan çalışması, dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yıllarca birbirlerine 'kardeşim' dediler! DNA testi 30 yıl sonra gerçeği ortaya çıkardı

Ergenlikte tanıştılar, DNA testi 30 yıl sonra gerçeği ortaya çıkardı
Kaldırıma çıkan otomobil 4 öğrenciye çarptı! Dehşet anları kamerada

Okula giden öğrencilere otomobil çarptı
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu

O villa da arabalar da imar yolsuzluğunun merkezindeki isme ait
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşil sahadan podyuma! Hakan Çalhanoğlu Milano'da boy gösterdi

Onu daha önce böyle görmediniz!

Temizlik projesine katılan vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum

Vatandaş sokakta gördüğü vekile böyle tepki gösterdi: 15 gündür...
Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

Simge Sağın'a 3 haftadır aynı sürpriz! Her seferinde tam 101 tane

Sigarada tarihi düzenleme kapıda! Teklifte 2015'ten sonra doğanlara ömür boyu yasak var

Bir kuşak sigarayı hiç tanımayacak! İşte taslaktaki tarih
Tutuklanan Emre Alkin'in hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan operasyon! Kritik isim böyle görüntülendi
Askeri tatbikatta büyük facia! Denize sürüklenen 9 asker öldü

Askeri tatbikatta büyük facia! Denize sürüklenen çok sayıda asker öldü
Rabia Soytürk aşk defterini kapattı! İki kelimeyle duyurdu: Devam etmiyoruz

Rabia Soytürk aşk defterini kapattı: Devam etmiyoruz