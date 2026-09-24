Konya Karapınar'da işçiler 4 katlı çatıda güvenlik önlemi almadan güneş paneli attı

Konya'nın Karapınar ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında gerçekleştirilen yenileme çalışmasında işçilerin, herhangi bir belirgin güvenlik önlemi almadan çalışması ve sökülen güneş panellerini çatıdan aşağıya atması görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında yenileme çalışması yapıldı. Çalışmada güneş panelleri ile çatıdaki kiremitler sökülürken, işçilerin yüksekte çalışma sırasında güvenlik önlemlerini ikinci plana attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde işçilerin, herhangi bir belirgin düşme önleyici ekipman olmadan çatının üzerinde çalıştığı görüldü. Çalışanlardan birinin ise çatının en uç bölümüne kadar ilerleyerek burada çalışma yaptığı anlar dikkat çekti. İşçinin, yaklaşık 4 kat yükseklikte çatının kenarında herhangi bir koruyucu bariyer bulunmadan hareket etmesi tehlikeye davetiye çıkarttı.

Güneş panellerini çatıdan aşağıya attılar

Görüntülerde panellerin 4 katlı binanın çatısından aşağıya doğru atıldığı panelin aşağıya atılması öncesinde çatının kenarında bulunan işçinin, aşağıya doğru eğilerek çevreyi kontrol ettiği, işçinin daha sonra sökülen panelin aşağıya bırakılmasına yardımcı olduğu görüldü.

Kiremit sökümü de aynı şekilde yapıldı

Çatıdaki yenileme çalışmaları kapsamında mevcut kiremitlerin de söküldüğü görülürken, işçilerin yüksekten düşme riskine karşı herhangi bir belirgin güvenlik tedbiri olmadan çalışması dikkat çekti. Yaklaşık 4 kat yükseklikte gerçekleştirilen çalışma sırasında işçilerin çatı üzerinde rahatlıkla hareket etmesi ve kenar bölümlerde herhangi bir koruyucu sistem olmadan çalışması, dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı